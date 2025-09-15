Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Lancement du Directoire de l'année 2025 pour l'enseignement supérieur


Alwihda Info | Par - 15 Septembre 2025


Le ministre d'État de l'Enseignement supérieur, Tom Erdimi, accompagné du ministre de l'Éducation nationale, Aboubacar Assidick Choroma, a lancé les travaux du Directoire de l'année 2025 ce matin dans l'amphithéâtre de la Faculté des Sciences de la santé humaine.


Tchad : Lancement du Directoire de l'année 2025 pour l'enseignement supérieur


  Placé sous le thème "Innover pour redynamiser", le Directoire d'une semaine a pour objectif d'évaluer les activités de l'année 2024/2025 et de préparer les perspectives pour la nouvelle année. Le président du comité d'organisation, le professeur Reounodji Frédéric, a précisé que les participants feront le bilan des progrès réalisés, aborderont les défis de la gouvernance et prépareront l'avenir.

 
Dans son discours, le ministre Tom Erdimi a salué la normalisation de l'année académique tout en reconnaissant que de nombreux efforts restent à faire pour résoudre les problèmes qui entravent le développement de l'enseignement supérieur. Il a invité les participants à proposer des solutions pour surmonter ces défis. Les discussions aboutiront à des recommandations qui serviront de directives pour l'année à venir.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 15/09/2025

Tchad : L'ambassadeur au Qatar représente le Tchad à une réunion de l'OCI

Tchad : L'ambassadeur au Qatar représente le Tchad à une réunion de l'OCI

Tchad : le gouvernement réaffirme son autorité au Tibesti et dément toute attaque contre la population Tchad : le gouvernement réaffirme son autorité au Tibesti et dément toute attaque contre la population 14/09/2025

Populaires

Tchad : "Miski n’est pas un État dans l’État", mise au point du ministre de la Sécurité publique

14/09/2025

Tchad : le gouvernement réaffirme son autorité au Tibesti et dément toute attaque contre la population

14/09/2025

Tchad : Un atelier allie slam et numérique pour la jeunesse

14/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 29/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions 25/08/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter