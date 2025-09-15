Tchad : Lancement du Directoire de l'année 2025 pour l'enseignement supérieur





Placé sous le thème "Innover pour redynamiser", le Directoire d'une semaine a pour objectif d'évaluer les activités de l'année 2024/2025 et de préparer les perspectives pour la nouvelle année. Le président du comité d'organisation, le professeur Reounodji Frédéric, a précisé que les participants feront le bilan des progrès réalisés, aborderont les défis de la gouvernance et prépareront l'avenir.





Dans son discours, le ministre Tom Erdimi a salué la normalisation de l'année académique tout en reconnaissant que de nombreux efforts restent à faire pour résoudre les problèmes qui entravent le développement de l'enseignement supérieur. Il a invité les participants à proposer des solutions pour surmonter ces défis. Les discussions aboutiront à des recommandations qui serviront de directives pour l'année à venir.