Niger : Inondation d'un cimetière à Maradi, le gouverneur appelle à la vigilance

Risques sanitaires et mesures d'urgence
Le gouverneur de la région, le contrôleur général de police Mamane Issoufou, s'est rendu sur les lieux pour constater les dégâts. Il a mis en garde la population contre les risques sanitaires, car la zone d'où proviennent les eaux est touchée par une épidémie de choléra.
Il a annoncé plusieurs mesures d'urgence :
- Interdiction des enterrements dans le cimetière inondé.
- Appel aux chefs de quartier pour qu'ils sensibilisent la population à ne pas entrer dans les eaux.
- Distribution de médicaments et de produits pour purifier l'eau.
- Création d'un nouveau cimetière loin du Goulbi.