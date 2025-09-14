Alwihda Info
AFRIQUE

Niger : Inondation d'un cimetière à Maradi, le gouverneur appelle à la vigilance


Alwihda Info | Par - 14 Septembre 2025


Le cimetière musulman "Nassalé" de Maradi a été inondé par les eaux du Goulbi. Cette situation, qui s'est déjà produite l'année dernière, est due à l'ouverture des vannes du barrage de Jibiya, au Nigéria, suite à de fortes pluies.


Info et Image : Direct Niger
Risques sanitaires et mesures d'urgence

 
Le gouverneur de la région, le contrôleur général de police Mamane Issoufou, s'est rendu sur les lieux pour constater les dégâts. Il a mis en garde la population contre les risques sanitaires, car la zone d'où proviennent les eaux est touchée par une épidémie de choléra.

 
Il a annoncé plusieurs mesures d'urgence :
  • Interdiction des enterrements dans le cimetière inondé.
  • Appel aux chefs de quartier pour qu'ils sensibilisent la population à ne pas entrer dans les eaux.
  • Distribution de médicaments et de produits pour purifier l'eau.
  • Création d'un nouveau cimetière loin du Goulbi.
Le directeur régional de la Santé publique a rappelé les risques de maladies hydriques et a souligné que des équipes de sensibilisation sont déjà sur le terrain. Le directeur régional de l'Hydraulique a quant à lui confirmé la distribution de produits de purification comme l'Aquatabs et le Pur, et a annoncé son intention d'augmenter la teneur en chlore de l'eau du robinet pour la désinfecter.
