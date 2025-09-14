Niger : Inondation d'un cimetière à Maradi, le gouverneur appelle à la vigilance

Risques sanitaires et mesures d'urgence

Interdiction des enterrements dans le cimetière inondé.

Appel aux chefs de quartier pour qu'ils sensibilisent la population à ne pas entrer dans les eaux.

Distribution de médicaments et de produits pour purifier l'eau.

Création d'un nouveau cimetière loin du Goulbi.

Le gouverneur de la région, le contrôleur général de police Mamane Issoufou, s'est rendu sur les lieux pour constater les dégâts. Il a mis en garde la population contre les risques sanitaires, car la zone d'où proviennent les eaux est touchée par une épidémie de choléra.Il a annoncé plusieurs mesures d'urgence :Le directeur régional de la Santé publique a rappelé les risques de maladies hydriques et a souligné que des équipes de sensibilisation sont déjà sur le terrain. Le directeur régional de l'Hydraulique a quant à lui confirmé la distribution de produits de purification comme l'Aquatabs et le Pur, et a annoncé son intention d'augmenter la teneur en chlore de l'eau du robinet pour la désinfecter.