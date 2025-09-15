Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Le mandat présidentiel passera de cinq à sept ans, renouvelable


Alwihda Info | Par - 15 Septembre 2025


Ce lundi 15 septembre 2025, l'Assemblée nationale du Tchad a tenu une séance plénière solennelle pour adopter une proposition de loi constitutionnelle. Cette révision technique de la Constitution du 29 décembre 2023, initiée par l'Assemblée, a été approuvée par une très large majorité de 171 voix pour, une contre, et aucune abstention.


Tchad : Le mandat présidentiel passera de cinq à sept ans, renouvelable


 

Principaux Amendements Adoptés

  • Mandat présidentiel : Le mandat passe de cinq à sept ans, renouvelable.
  • Création du poste de Vice-Premier ministre : Ce nouveau poste vise à renforcer la coordination de l'action gouvernementale.
  • Harmonisation des mandats électifs : Les Députés auront désormais un mandat de six ans.
  • Financement public des campagnes électorales : L'État assurera le financement des campagnes pour les partis politiques afin de garantir l'équité.
  • Suppression de l'alinéa 2 de l'article 77.
  • Transformation du Médiateur de la République : L'institution devient la Médiature de la République, une entité renforcée.
  • Responsabilité renforcée des membres du gouvernement : Les membres du gouvernement sont désormais justiciables devant les tribunaux de droit commun pour les crimes et délits économiques et financiers.
  • Introduction d'une pause estivale : Le Président de la République et le Premier Ministre bénéficieront d'une pause estivale.
Cette révision constitutionnelle est perçue comme une étape majeure pour moderniser la gouvernance et consolider les institutions du Tchad. La Présidente de la Commission spéciale, Mme Neloum Mbaigoto, a souligné que cette initiative vise à améliorer l'efficacité administrative et à garantir une meilleure coordination de l'action gouvernementale.


Le vote de ce jour n’entraîne pas encore de modification effective de la Constitution. Il s’agit d’un vote de prise en considération, préalable au processus de révision constitutionnelle. Après l’Assemblée nationale, le Sénat s’est également prononcé favorablement sur le même texte. Les deux Chambres du Parlement se réuniront ensuite en Congrès, prévu le 13 octobre 2025, pour un vote final à la majorité des trois cinquièmes.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 15/09/2025

Tchad : la rentrée scolaire est effective dans les lycées de la ville de Kélo

Tchad : la rentrée scolaire est effective dans les lycées de la ville de Kélo

Tchad - Ndjamena : Les 10 bureaux d'arrondissement de l'Association Entente pour le Développement, la Mutuelle et l’Assistance installés Tchad - Ndjamena : Les 10 bureaux d'arrondissement de l'Association Entente pour le Développement, la Mutuelle et l’Assistance installés 15/09/2025

Populaires

Touadéra à la Table ronde internationale : "La pauvreté n’est pas une fatalité"

14/09/2025

Révision envisagée de la Constitution au Tchad : mandats prolongés et création d’un Vice-Premier ministre

15/09/2025

Tchad : L'ambassadeur au Qatar représente le Tchad à une réunion de l'OCI

15/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 29/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions 25/08/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter