Tchad : "J'étais la personne qui a proposé la Présidence à vie au chef de l'État"

La réforme, initiée et portée par l’Assemblée nationale, a été adoptée à une écrasante majorité : 171 voix pour, une seule voix contre et aucune abstention.



Si le texte a largement fait consensus, une intervention a suscité de vives réactions dans l’hémicycle. Le député Tchoroma Mbang Woli a proposé d’aller encore plus loin, en plaidant pour un mandat présidentiel illimité, autrement dit une présidence à vie.



« Pour moi, il nous a même manqué d’audace. On devrait donner un mandat illimité, la Présidence à vie au chef de l’État. Oui, oui, oui, parce que le pouvoir même est une émanation divine. Nous tous ici, personne ne peut l’empêcher de présider si son destin n’est pas encore épuisé. En outre, l’organisation même des élections présidentielles coûte très cher et s’avère souvent un terreau fertile à des gabegies financières », a-t-il déclaré.



À la sortie de la séance, il a réaffirmé sa position, précisant : « J’étais même la personne qui a proposé le mandat à vie, la Présidence à vie au chef de l’État. »



Prochaines étapes



Après ce vote, le texte sera transmis au Sénat pour examen, avant un passage en Congrès prévu en octobre. Les deux chambres devront alors se prononcer à la majorité des trois cinquièmes pour valider définitivement cette révision technique.