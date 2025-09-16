Tchad : être intellectuel à N’Djamena, diplômes, discours ou actions concrètes ?

Les quartiers animés de N'Djamena, et l'effervescence de ses débits de boissons, sont le théâtre d'un spectacle familier. On y croise souvent des individus qui se pavanent, brandissant leurs diplômes comme des trophées, déclamant des phrases alambiquées pour prouver une supériorité intellectuelle.



Ils sont les rois de la rhétorique, les virtuoses des mots, mais est-ce que cela suffit à définir l'intellectualité ? La véritable question qui se pose est la suivante : l'intelligence se résume-t-elle à la parole ou se manifeste-t-elle par les actes ? Les exemples ne manquent pas dans notre quotidien tchadien. I



l en est ainsi de l'homme qui se targue de son doctorat, mais qui est incapable de subvenir aux besoins de sa famille, de l'orateur talentueux qui se dérobe à ses responsabilités civiques. Ces comportements, loin de renforcer l'image de l'intellectuel, la ternissent. Ils révèlent un décalage entre le savoir théorique et la sagesse pratique.



Le savoir, s'il n'est pas mis en action, devient un simple ornement, une coquille vide. Un diplôme, aussi prestigieux soit-il, n'est qu'un point de départ. Il atteste d'une capacité à acquérir des connaissances, pas d'une capacité à les appliquer de manière constructive et éthique.



Selon Dicmy Tao, informaticien de formation : « l'intelligence ne se mesure pas uniquement à la complexité du vocabulaire utilisé, mais à la capacité de résoudre des problèmes, de faire preuve de responsabilité et de contribuer positivement à sa communauté ».



À l'inverse, l'intellectuel discret, celui qui travaille dans l'ombre, est souvent le plus efficace. « C'est l'entrepreneur qui, sans grand discours, crée des emplois. C'est le père de famille qui, sans se vanter, assure l'éducation de ses enfants. C'est l'enseignant qui, par son dévouement, forge les esprits de demain. Ces personnes ne cherchent pas la reconnaissance par les mots. Elles la gagnent par leurs actions », souligne Carine.



Le véritable intellectuel n'est pas celui qui impressionne par la parole, mais celui qui inspire par ses actes. C'est quelqu'un dont le savoir se traduit par des initiatives concrètes, par une force de caractère et par un sens de l'engagement. La parole est un outil puissant, mais elle n'est que la promesse d'une action à venir. Sans l'action, elle perd tout son sens et ne devient qu'un bruit de fond.



La véritable mesure de l'intellectualité ne réside pas dans ce que l'on dit, mais dans ce que l'on fait. C'est la capacité à transformer les connaissances en solutions, la théorie en pratique. À N'Djamena comme ailleurs, il est temps de redéfinir ce qu'est être un intellectuel. Ce n'est pas un titre ou une étiquette, mais un mode de vie qui se manifeste par la responsabilité, l'humilité et l'action positive.