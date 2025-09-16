Tchad : des agents agricoles du Moyen-Chari et du Mandoul recyclés dans la collecte des données statistiques

La direction de la Production et des Statistiques Agricoles organise du 15 au 16 septembre 2025 à Sarh, un atelier de recyclage destiné aux enquêteurs et contrôleurs chargés de l’Enquête Agricole Permanente.



L’objectif est de renforcer leurs compétences et de les outiller sur les nouvelles méthodologies et outils de collecte de données. Pendant deux jours, les participants vont suivre plusieurs modules pratiques et théoriques. Ils vont travailler sur des sous-thèmes variés telles que : « concepts clés des statistiques agricoles et définitions usuelles », « méthodologie de collecte et procédures de terrain », « simulation et restitution des résultats », sans oublier d’autres modules complémentaires.



Selon Kondengar Ndliroh Eric, chef de mission et représentant du directeur de la statistique agricole, cet atelier permettra aux agents de mieux comprendre les questionnaires agricoles de base, et de maitriser les techniques de remplissage des données.



« Les enquêteurs et contrôleurs doivent être bien outillés pour produire des données fiables et utiles à la planification agricole », a-t-il précisé. De son côté, le délégué provincial de la production et de la transformation l’Agricole du Moyen-Chari, Haroun Siel a salué l’initiative, soulignant son importance dans un contexte de saison pluvieuse.



« Une bonne formation des agents est indispensable pour obtenir des statistiques précises, garantes de la sécurité alimentaire des populations », a-t-il insisté. Il convient de rappeler que les participants viennent non seulement de la province du Moyen-Chari, mais également du Mandoul.