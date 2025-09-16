Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Tchad : à Abéché, le CICR forme sur la qualité de l'eau et la prévention du choléra


Alwihda Info | Par Hambali Nassour - 16 Septembre 2025



Tchad : à Abéché, le CICR forme sur la qualité de l'eau et la prévention du choléra
Ce mardi 16 septembre 2025 a eu lieu l’ouverture à Abéché des travaux de l'atelier de formation sur la surveillance de la qualité de l'eau de consommation domestique et la prévention contre le choléra.

Cet atelier organisé par le Comité International de la Croix-Rouge (CICR), au profit des volontaires de la Croix-Rouge de la zone Nord Est. C'est le chef de bureau CICR à Abéché, Amadou Haminou, qui a donné le coup d'envoi des travaux.

Le président de la Croix-Rouge du Ouaddaï, Mahamat Daoud Kherdja s'est réjoui de la tenue de cet atelier qui se déroule dans sa circonscription afin d'abriter ses assises, qui permettront de renforcer sans nul doute les compétences de ses volontaires. Pour lui, la question de l'eau et la prévention du choléra font partie des priorités de la Croix-Rouge du Ouaddaï.

Pour sa part, le coordinateur eau et habitat du CICR, Dosso Lassana a souligné que l'objectif de cet atelier est de renforcer les capacités des volontaires de la Croix-Rouge et des agents du ministère de l'Eau afin de faire face à l'épidémie de choléra qui sévit dans le Ouaddaï.

Lançant les travaux, le chef de bureau CICR à Abéché, Amadou Haminou a précisé que cette formation vient à point nommé, car elle permet de donner une valeur ajoutée et des connaissances nécessaires sur les analyses de l'eau et la prévention du choléra aux participants. Il faut noter qu'une trentaine des participants venus de la zone Nord-Est du pays prennent part à cet atelier qui durera 3 jours.


