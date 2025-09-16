Tchad : l’UST restructure les comités provinciaux au Barh El Gazel

La restructuration du bureau des comités provinciaux du Syndicat National des Travailleurs de l'Action Sociale et de la Santé du Tchad et le bureau de l'Union provinciale de l'UST au Barh El Gazel, se poursuit. ‎ ‎



En effet, l’assemble générale élective, tenue le 14 septembre 2025 à Moussoro, a été dirigée par le chef de mission Mbayam Jérôme, Hassan Saadadine Hassane, Djimrabaye Isaïe, les délégués provinciaux de la Fonction publique et celui des Droits de l'Homme, Abakar Mahamat Zene. ‎ ‎



Le chef de mission Mbayam Jérôme a indiqué que le bureau doit jouer pleinement son rôle en défendant les intérêts de tous, sans exception aucune. ‎ ‎Pour le délégué provincial des Droits de l'Homme, tout s’est passé dans une transparence totale.



‎ ‎Il est important de souligner que plusieurs organisations locales ont pris part à cette assemblée, en l'occurrence la société civile, la plateforme des jeunes, femmes et les hommes des médias.