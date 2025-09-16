Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Tchad : des bourses pour former les statisticiens et démographes de demain


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 16 Septembre 2025



Tchad : des bourses pour former les statisticiens et démographes de demain
Dans une ambiance solennelle, le siège de l’INSEED a accueilli ce mardi la cérémonie de remise des bourses et kits d’études aux 50 lauréats tchadiens des Écoles régionales de la statistique et de la démographie.

L’événement, placé sous le patronage de Tahir Hamid Nguilin, ministre d’État, ministre des Finances, du Budget, de l’Économie, du Plan et de la Coopération internationale, a réuni responsables gouvernementaux, partenaires techniques et financiers, ainsi que familles et amis des bénéficiaires.

Financé par la Banque mondiale, ce programme démontre la volonté du Tchad de miser sur la compétence et l’excellence pour renforcer ses capacités nationales.

« L’INSEED a su démontrer une rigueur exemplaire, traduite par un taux de décaissement remarquable. Je l’en félicite vivement », a déclaré le ministre d’État, avant d’adresser un message d’encouragement appuyé aux lauréats : « Vous portez l’espoir d’un Tchad moderne et performant. Représentez dignement votre pays. » Au-delà des chiffres, cette initiative se veut un signal fort : former une génération de statisticiens et démographes capables d’éclairer les choix stratégiques du pays.

Dans un contexte où les données fiables constituent un levier essentiel de développement, le gouvernement place la jeunesse au cœur de la transformation nationale.




