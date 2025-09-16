Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : clôture à Mao de la Foire de valorisation de la gastronomie, de l’artisanat et de la culture du Kanem


Alwihda Info | Par Djidda Mahamat - 16 Septembre 2025



Tchad : clôture à Mao de la Foire de valorisation de la gastronomie, de l’artisanat et de la culture du Kanem
Placée sous le haut patronage du délégué général du gouvernement auprès de la province du Kanem, la première édition de la Foire de valorisation de la gastronomie, de l’artisanat et de la culture du Kanem s’est achevée lundi soir à l’espace vert Alifa Mouta Ali Zezerti de Mao.

Initiée par la délégation provinciale du Développement touristique, de la Culture et de l’Artisanat, cette manifestation vise à promouvoir le riche patrimoine culturel de la province. La cérémonie de clôture a été présidée par le général Asseif Mahamat Assouni, délégué général du gouvernement auprès de la province, en présence des autorités administratives, militaires, locales et traditionnelles, ainsi que des représentants des organisations de la société civile et des ONG.

Dans son allocution, le général Asseif Mahamat Assouni a salué le comité d’organisation pour le succès de l’événement, tout en réaffirmant son engagement à soutenir ce type d’initiatives. Une motion de remerciement a ensuite été adressée à tous ceux qui ont contribué à la réussite de la foire, suivie de la remise d’attestations aux autorités et aux opérateurs économiques pour leur contribution remarquable.

La cérémonie a également été marquée par l’annonce des résultats du concours gastronomique organisé à cette occasion, réunissant les six départements de la province. Le département du Nord-Kanem s’est distingué en remportant la première place avec une note de 14,5/20, suivi du Kanem-Centre avec 13,5/20, et du département de Ziguey avec 12,5/20. Des prix et des attestations de reconnaissance ont été décernés aux départements participants.

La soirée s’est clôturée en beauté avec la présentation de diverses danses traditionnelles de la région.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 15/09/2025

Tchad : La Croix-Rouge sensibilise contre le choléra à Hadjer Hadid

Tchad : La Croix-Rouge sensibilise contre le choléra à Hadjer Hadid

Révision constitutionnelle au Tchad : les députés ouvrent la voie à un mandat présidentiel de 7 ans Révision constitutionnelle au Tchad : les députés ouvrent la voie à un mandat présidentiel de 7 ans 15/09/2025

Populaires

Tchad : Le mandat présidentiel passera de cinq à sept ans, renouvelable

15/09/2025

Tchad : 60 médecins formés pour renforcer le système de santé

15/09/2025

Tchad : Le Conseil provincial du Ouaddaï lance sa première session budgétaire

15/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 29/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions 25/08/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter