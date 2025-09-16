Tchad : clôture à Mao de la Foire de valorisation de la gastronomie, de l’artisanat et de la culture du Kanem

Placée sous le haut patronage du délégué général du gouvernement auprès de la province du Kanem, la première édition de la Foire de valorisation de la gastronomie, de l’artisanat et de la culture du Kanem s’est achevée lundi soir à l’espace vert Alifa Mouta Ali Zezerti de Mao.



Initiée par la délégation provinciale du Développement touristique, de la Culture et de l’Artisanat, cette manifestation vise à promouvoir le riche patrimoine culturel de la province. La cérémonie de clôture a été présidée par le général Asseif Mahamat Assouni, délégué général du gouvernement auprès de la province, en présence des autorités administratives, militaires, locales et traditionnelles, ainsi que des représentants des organisations de la société civile et des ONG.



Dans son allocution, le général Asseif Mahamat Assouni a salué le comité d’organisation pour le succès de l’événement, tout en réaffirmant son engagement à soutenir ce type d’initiatives. Une motion de remerciement a ensuite été adressée à tous ceux qui ont contribué à la réussite de la foire, suivie de la remise d’attestations aux autorités et aux opérateurs économiques pour leur contribution remarquable.



La cérémonie a également été marquée par l’annonce des résultats du concours gastronomique organisé à cette occasion, réunissant les six départements de la province. Le département du Nord-Kanem s’est distingué en remportant la première place avec une note de 14,5/20, suivi du Kanem-Centre avec 13,5/20, et du département de Ziguey avec 12,5/20. Des prix et des attestations de reconnaissance ont été décernés aux départements participants.



La soirée s’est clôturée en beauté avec la présentation de diverses danses traditionnelles de la région.