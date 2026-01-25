Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Santé Publique : N’Djamena clôture sa campagne sur l'équilibre nutritionnel


Alwihda Info | Par - 26 Janvier 2026


Ce dimanche 25 janvier 2026, Issa Allafouza Witi Witi, chef de service du Programme national de diététique, a mis fin aux activités de sensibilisation dans le 8ème arrondissement. Cette initiative visait à armer les citoyens contre la montée en puissance des maladies liées au mode de vie urbain.



Les enjeux de la campagne nutritionnelle


Durant toute la durée de cette opération, les équipes de santé ont parcouru les communes de la capitale pour marteler un message clair : l'alimentation est le premier médicament. La sensibilisation s'est articulée autour de trois axes majeurs :

  • La prévention des maladies métaboliques : Lutter contre l'explosion des cas de diabète, d'hypertension artérielle et d'obésité.

  • Le contrôle des nutriments critiques : Alerter sur les dangers de la consommation excessive de sel, de sucre et de graisses saturées.

  • La valorisation du terroir : Encourager la consommation des aliments locaux, souvent plus riches en nutriments et moins transformés que les produits importés.




Une approche préventive face aux risques


Issa Allafouza Witi Witi a insisté sur le fait que la santé commence dans l'assiette. En adoptant une diététique rigoureuse, les citoyens réduisent drastiquement leurs facteurs de risques.


Le succès de cette campagne repose sur une collaboration étroite entre :

  1. Le Ministère de la Santé Publique et de la Prévention.

  2. Les partenaires techniques et financiers.

  3. Les autorités communales des dix arrondissements de N'Djamena.



 

Un appel à la pérennisation


Bien que la campagne soit officiellement terminée, le responsable du programme a invité les populations à faire de ces conseils diététiques une habitude de vie permanente. Le défi reste désormais de maintenir cet élan éducatif au-delà de la période de sensibilisation pour transformer durablement les habitudes de consommation des N’Djamenois.

Peter Kum
Peter Kum


