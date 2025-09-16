Tchad-France : le ministre d’Etat Abdoulaye Sabre Fadoul reçoit un parlementaire français

Ce mardi 16 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Tchadiens de l’étrangers, Dr Abdoulaye Sabre Fadoul, a reçu en audience, le président du Groupe d'Amitié France-Tchad au Parlement français.



Le parlementaire Charles Sitzenstuhl est venu exposer au chef de la diplomatie tchadienne, les détails de sa mission en République du Tchad. En effet, il est à N’Djamena pour identifier des nouveaux axes de coopération dans les domaines cruciaux tels que l'économie, la santé et l'enseignement supérieur.



Une démarche qui consiste à recueillir les attentes des Tchadiens, notamment celles de la nouvelle génération, dans l’optique d’élaborer une feuille de route concrète pour le nouveau gouvernement français. Il s’agit selon Charles Sitzenstuhl, d’une première visite de travail, qui s'inscrit dans la continuité du dialogue privilégié entre les deux nations.



Au-delà du symbole diplomatique, cette visite incarne la volonté commune des deux pays d'adapter leur alliance aux défis contemporains et aux aspirations futures. C’était pour lui, l’occasion de saluer l’excellence des relations franco-tchadiennes, soulignant ainsi le partenariat historique et constructif entre les deux Etats.