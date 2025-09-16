Alwihda Info
TCHAD

Tchad : le délégué provincial de l’Éducation nationale du Lac en tournée de constat à Bol


Alwihda Info | Par Soukassia Prosper Amigué - 16 Septembre 2025



Conformément au calendrier officiel du ministère de l’Éducation nationale et de la Promotion civique, la rentrée scolaire des classes d’examen a eu lieu le lundi 15 septembre 2025 sur l’ensemble du territoire national.

Dans ce cadre, le délégué provincial de l’Éducation nationale et de la Promotion civique du Lac, Idriss Moussa Mahamat, a effectué une tournée de terrain dans plusieurs établissements scolaires de la ville de Bol, accompagné de l’inspecteur départemental du Mamdi et des chefs de services de sa délégation.

Cette visite a pour objectif de constater l’effectivité de la reprise des cours dans les classes d’examen, et de s’assurer du bon déroulement de cette rentrée. La délégation a successivement visité le lycée de Bol, le collège et lycée évangélique, ainsi que le collège et lycée Mbodou Mbami.

Dans les deux premiers établissements, les cours ont effectivement démarré, les enseignants ayant déjà pris fonction et les élèves présents dans les salles de classe. L’ambiance de reprise était palpable, marquée par la présence des apprenants et la disponibilité du corps enseignant. En revanche, au collège et lycée Mbodou Mbami, les cours n’avaient pas encore débuté au moment de la visite.

Le proviseur de l’établissement a toutefois rassuré la délégation que toutes les dispositions nécessaires sont en cours, et que les enseignements démarreront dès la semaine prochaine. À chacune de ses étapes, le délégué provincial, Idriss Moussa Mahamat, a adressé un message fort aux élèves : prendre immédiatement le chemin de l’école au sérieux, redoubler d’efforts pour préparer les examens à venir, et encourager les camarades encore absents à regagner rapidement les salles de classe.

Il a par ailleurs insisté sur la discipline et le respect des enseignants, qu’il a qualifiés de « seconds pères », soulignant leur rôle primordial dans la formation et l’éducation des jeunes générations. Cette tournée traduit la volonté des autorités éducatives de la province du Lac de suivre de près le déroulement de la rentrée, et de lever les obstacles pouvant freiner l’effectivité des cours.


