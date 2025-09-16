Tchad : le préfet du Barh-Kôh lance la rentrée des classes d’examen à Sarh

A Sarh, la rentrée des classes d’examen a pris une dimension particulière ce lundi 15 septembre 2025. En effet, le préfet du département du Barh-Kôh, Oumar Ali Nanina, s’est rendu dans plusieurs établissements scolaires publics et privés de la ville pour constater le démarrage effectif des cours.



Entouré d’une délégation composée de la déléguée provinciale de l’Éducation nationale, de l’inspectrice départementale et de plusieurs conseillers techniques, le préfet a visité successivement le lycée Ahmed Mangué, le lycée-collège Charles Lwanga et le lycée de la Renaissance Arabe de Sarh.



L’objectif était de vérifier que les élèves des classes d’examen sont bien présents, que les enseignants ont repris les cours, et surtout rappeler l’importance de s’engager dès le premier jour dans une année déterminante. Le préfet du département du Barh-Koh, Oumar Ali Nanina a, à chaque étape, invité les élèves à l’assiduité et au sérieux pour espérer de bons résultats.



Le message du préfet a trouvé écho chez certains responsables d'établissement qui sont heureux de reprendre la craie dès le 15 septembre afin de mieux préparer les élèves aux épreuves de fin d’année. La déléguée provinciale de l’Education nationale du Moyen-Chari, Mme Djikoloum née Mougalbaye, a rappelé une nouveauté importante : l’enseignement de l’arabe est désormais obligatoire à tous les niveaux, et comptera pour les examens de fin d’année.



Il faut noter qu’au-delà de la simple vérification administrative, le préfet a aussi vérifié les salles de classes et les tables-bancs en réfection, et a aussi motivé les élèves à mieux travailler cette année.