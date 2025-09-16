Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : le préfet du Barh-Kôh lance la rentrée des classes d’examen à Sarh


Alwihda Info | Par Elwood Dk - 16 Septembre 2025



Tchad : le préfet du Barh-Kôh lance la rentrée des classes d’examen à Sarh
A Sarh, la rentrée des classes d’examen a pris une dimension particulière ce lundi 15 septembre 2025. En effet, le préfet du département du Barh-Kôh, Oumar Ali Nanina, s’est rendu dans plusieurs établissements scolaires publics et privés de la ville pour constater le démarrage effectif des cours.

Entouré d’une délégation composée de la déléguée provinciale de l’Éducation nationale, de l’inspectrice départementale et de plusieurs conseillers techniques, le préfet a visité successivement le lycée Ahmed Mangué, le lycée-collège Charles Lwanga et le lycée de la Renaissance Arabe de Sarh.

L’objectif était de vérifier que les élèves des classes d’examen sont bien présents, que les enseignants ont repris les cours, et surtout rappeler l’importance de s’engager dès le premier jour dans une année déterminante. Le préfet du département du Barh-Koh, Oumar Ali Nanina a, à chaque étape, invité les élèves à l’assiduité et au sérieux pour espérer de bons résultats.

Le message du préfet a trouvé écho chez certains responsables d'établissement qui sont heureux de reprendre la craie dès le 15 septembre afin de mieux préparer les élèves aux épreuves de fin d’année. La déléguée provinciale de l’Education nationale du Moyen-Chari, Mme Djikoloum née Mougalbaye, a rappelé une nouveauté importante : l’enseignement de l’arabe est désormais obligatoire à tous les niveaux, et comptera pour les examens de fin d’année.

Il faut noter qu’au-delà de la simple vérification administrative, le préfet a aussi vérifié les salles de classes et les tables-bancs en réfection, et a aussi motivé les élèves à mieux travailler cette année.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 15/09/2025

Tchad : Lancement du Directoire de l'année 2025 pour l'enseignement supérieur

Tchad : Lancement du Directoire de l'année 2025 pour l'enseignement supérieur

Tchad : L'ANALA forme ses agents sur les techniques de lutte antiacridienne Tchad : L'ANALA forme ses agents sur les techniques de lutte antiacridienne 15/09/2025

Populaires

Tchad : Le mandat présidentiel passera de cinq à sept ans, renouvelable

15/09/2025

Tchad : 60 médecins formés pour renforcer le système de santé

15/09/2025

Tchad : Le Conseil provincial du Ouaddaï lance sa première session budgétaire

15/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 29/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions 25/08/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter