TCHAD

Tchad : lancement de l’opération de vente subventionnée de denrées alimentaires à Mao


Alwihda Info | Par Djidda Mahamat - 16 Septembre 2025



Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Kanem, le général Asseif Mahamat Assouni, a officiellement lancé ce mardi à Mao, l'opération de vente subventionnée de denrées alimentaires.

La cérémonie s’est tenue en présence du délégué de l’Action Sociale, de la Solidarité Nationale et des Affaires Humanitaires, Ahmat Goukouni, ainsi que des autorités administratives, militaires et traditionnelles. Les vivres, mis à disposition par l’ONASA, seront vendus à moitié prix : le sac de riz de 50 kg est proposé à 12 500 F, celui de 25 kg à 6 250 F, le sac de maïs de 50 kg à 5 000 F, le bidon d’huile de 20 litres à 15 000 F, le sac de sucre de 50 kg à 15 000 F.

Dans son discours, le général Asseif Mahamat Assouni a exprimé sa profonde gratitude envers le chef de l’État, le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, pour cette initiative de solidarité nationale. Selon lui, « ces vivres arrivent à point nommé. Nous traversons une période difficile, et cet appui permettra à de nombreux ménages d’avoir accès à des denrées à prix réduit ».

Il a également exhorté les comités de distribution à faire preuve de rigueur, d’équité et de transparence afin que l’aide parvienne aux véritables bénéficiaires. De son côté, Ahmat Goukouni a insisté sur l’importance de la transparence dans cette opération. Il a souligné que l’objectif principal est d’alléger le fardeau économique des populations les plus vulnérables, particulièrement touchées en cette période difficile.

Enfin, il convient de noter que cette opération s’inscrit dans une série d’actions gouvernementales visant à renforcer la sécurité alimentaire et la résilience des ménages vulnérables, notamment en cette période critique.


