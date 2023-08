Tchad : L'OCHA et la société civile dialoguent sur les actions humanitaires et les principes fondamentaux

À l'occasion de la journée mondiale de l'Aide Humanitaire, le Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires du Tchad (OCHA-Tchad) a engagé des discussions avec les organisations de la société civile (OSC), notamment les jeunes, concernant les principes et les actions humanitaires. Ces échanges se sont déroulés le vendredi 18 août 2023 au Musée National.



Au cours de cette rencontre, plusieurs thématiques relatives aux principes humanitaires au Tchad et aux actions humanitaires ont été discutées par les conférenciers, à savoir Innocent Mbale Ganga, directeur des programmes et de projets de l'ONG ADES, et Daouda Djouma, chargé des affaires humanitaires de l'OCHA. Parmi les sujets abordés, une attention particulière a été portée sur les quatre principes fondamentaux humanitaires : l'Humanité, la Neutralité, l'Impartialité et l'Indépendance Opérationnelle