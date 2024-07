Tchad : L'OJNUA sensibilise la jeunesse tchadienne à la citoyenneté et au vivre-ensemble

Les panélistes ont défini un bon citoyen comme quelqu'un qui respecte les lois de la république, accomplit ses droits et devoirs, paie ses impôts, travaille pour développer son pays, a un bon comportement pour inspirer les autres, et est un artisan de paix.



Les panélistes ont identifié plusieurs obstacles à la citoyenneté exemplaire au Tchad, notamment le manque d'éducation à la citoyenneté dans les écoles, les replis identitaires, et le manque de responsabilité des parents dans la transmission des valeurs républicaines à leurs enfants.



L'OJNUA vise à sensibiliser la jeunesse tchadienne à l'importance de l'éducation civique, du bénévolat, du respect d'autrui, de la responsabilité environnementale, de l'entraide, de la solidarité et de l'engagement pour une société meilleure. L'organisation s'engage à diffuser ces valeurs sur l'ensemble du territoire tchadien pour un changement positif et une lutte commune contre la pauvreté, la désertification, les conflits communautaires, le régionalisme et pour renforcer l'éducation.



L'OJNUA œuvre à promouvoir des activités culturelles, sociales, intellectuelles, économiques, diplomatiques et de leadership au profit des communautés dans les 54 États du continent africain, ainsi que d'autres communautés noires du monde. L'organisation encourage les jeunes africains, afro-descendants et haïtiens à s'engager et à faire la différence en tant qu'acteurs de changement au profit de leurs pays respectifs.