Tchad : L'OMS mobilise son expertise pour appuyer la réponse à la crise humanitaire dans l'Est du pays

L'arrivée de plus de 600 000 réfugiés en provenance du Soudan a mis à rude épreuve le système de santé tchadien déjà fragile. Les besoins en matière de soins de santé, de nutrition et d'eau potable sont immenses et les ressources disponibles insuffisantes.



L'OMS joue un rôle crucial dans la coordination de la réponse internationale à la crise humanitaire au Tchad. L'organisation fournit une assistance technique et financière aux autorités tchadiennes et aux organisations humanitaires présentes sur le terrain.



La délégation de l'OMS se rendra demain dans les camps de réfugiés pour évaluer de près la situation sanitaire et humanitaire. Cette évaluation permettra de mieux cerner les besoins et de cibler les interventions de manière plus efficace.



Le ministre de la Santé Publique a plaidé pour une action transfrontalière concertée afin de circonscrire les conséquences de la crise de l'Est. Il a également souligné la nécessité de renforcer les capacités de prise en charge des réfugiés, des retournés et des populations autochtones.



Le Dr. Abderahim a lancé un appel à la communauté internationale pour mobiliser davantage de ressources financières afin de soutenir les efforts du Tchad pour faire face à cette crise humanitaire majeure.



Cette visite de la délégation de l'OMS marque une nouvelle étape importante dans la lutte contre la crise humanitaire au Tchad. L'expertise et le soutien de l'OMS sont essentiels pour aider le pays à relever les défis immenses qu'il doit affronter.