Tchad : L’ONAPE accompagne 191 repentis de Boko Haram dans la province du Lac

Une délégation de l’ONAPE, conduite par le Ministre de la Fonction Publique et de la Concertation Sociale, Abdoulaye Mbodou Mbami, est arrivée dans la Province du Lac le 23 août 2024. Le lendemain, une cérémonie s’est tenue à l’école « Pilote B » pour accompagner et insérer dans la vie active les repentis de Boko Haram avec divers équipements et moyens financiers. Étaient présents le Gouverneur de la Province du Lac, le Général Saleh Haggar Tidjani, le Ministre en charge de l’Emploi, le Directeur de l’ONAPE, ainsi que d’autres autorités locales.



Les équipements fournis, destinés à la pêche, la couture, le maraîchage, l’élevage et les activités génératrices de revenus (AGR), visent à faciliter la réinsertion des repentis dans la vie socio-économique.