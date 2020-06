Tchad : L'ONAPE assiste 5000 familles avec des kits alimentaire et d'hygiène

Au total, plus de 400 kits alimentaire et d'hygiène qui permettront de nourrir plus de 5.000 familles, ont été distribués aux différentes couches sociales vulnérables de N'Djamena.



"L'ONAPE, en tant que vecteur social, est un instrument de stabilité et de lutte contre le chômage, le sous-emploi et la pauvreté en milieu urbain et rural (...) Nous apportons aujourd'hui cette modeste contribution pour vous permettre non seulement de lutter contre la propagation de la Covid-19, mais aussi d'oeuvrer en respectant les gestes barrières et les consignes d'hygiène afin d'éradiquer la pandémie", a dit le directeur général de l'ONAPE, Sadick Brahim Dicko.