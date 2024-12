Tchad : L'ONAPE et l’INSPEM forment 100 demandeurs d’emploi, lauréats de l’Institut de Mao

N'Djamena - Dans le cadre de leur partenariat, dont l’objet est de renforcer et d’accompagner les jeunes dans leur insertion socioprofessionnelle, l’ONAPE et l’INSPEM (Institut National Supérieur de Pétrole de Mao), ont organisé la 1ère session de formation à l’endroit de 100 demandeurs d’emploi, lauréats de l’Institut de Mao, sur les logiciels spécialisés dans le secteur pétrolier.



À travers une cérémonie, le lancement officiel de ladite formation a eu lieu le 19 décembre dernier, dans les locaux du CNRD. Elle était présidée par le directeur de l’ONAPE, Nassouradine Abakar Kessou, en présence du directeur général de l’INSPEM, Alhadj Hissein Issakha, et des cadres des différentes institutions du secteur pétrolier.



L’objectif est de doter les diplômés en quête d’emploi, de compétences nécessaires pour favoriser leur insertion dans le secteur pétrolier.