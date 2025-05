Tchad : L'ONAT publie la liste officielle de ses architectes membres pour 2025

Dans son allocution, le président de l'ONAT a souligné que leurs initiatives sont guidées par les principes de transparence, de professionnalisme et d'un dialogue constructif avec les institutions et le grand public. Il a qualifié ce moment de significatif pour la vie de leur institution. Au cours de la conférence, il a présenté le tableau officiel des Architectes régulièrement inscrits pour l'année 2025, affirmant que cette inscription est un gage de professionnalisme et de respect des règles de leur métier. Il a chaleureusement accueilli les nouveaux architectes ayant rejoint la profession cette année, ce qui contribue à l'élargissement de leur effectif.





Le président a également réaffirmé son engagement indéfectible envers le strict respect des textes juridiques régissant la profession. Il a insisté sur les dispositions de l'article 7 du décret n° 698/MATUH/2012 portant création, organisation et fonctionnement de l'ONAT, rappelant que « nul ne peut porter le titre d'architecte, ni exercer la profession d'architecte en République du Tchad s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre ». Il a retracé la croissance significative de l'ONAT depuis sa création en 2012, qui compte aujourd'hui 150 membres inscrits, dont 6 femmes.





Monsieur Sanoussi Ahmat Senoussi a lancé un appel au public afin de privilégier les Architectes régulièrement inscrits au tableau de l'ONAT, soulignant que c'est la garantie d'une qualité architecturale des projets et de la sécurité des ouvrages conformes aux règles de l'art. Il a précisé que le rôle de l'architecte ne se limite pas à la conception de plans, mais qu'il est le garant de l'harmonie, de la sécurité, de l'innovation et de la durabilité de nos cadres de vie. Il a exprimé son engagement à suivre la vision du Maréchal du Tchad Mahamat Idriss Deby Itno, qu'il décrit comme plaçant le développement inclusif, durable et sécurisé au cœur de ses priorités.





Cette conférence de presse s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action 2023-2025 adopté lors de l'assemblée générale de l'ONAT en juillet 2023.