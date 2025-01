Tchad : L’ONG ARSENAL renforce les capacités des acteurs humanitaires en WASH et nutrition

Ces formations ont couvert des modules variés tels que l’évaluation rapide des besoins en situation d’urgence, la prévention et la prise en charge de la malnutrition, ainsi que l’éducation nutritionnelle. Les participants ont bénéficié d’un renforcement de capacités leur permettant de répondre aux exigences du marché de l’emploi, en particulier dans le contexte humanitaire.



Dans son discours, le Coordonnateur national de l’Université d’été, Dr Djimadoum-Yan Kayamou, a félicité les lauréats pour leur choix judicieux de se spécialiser dans des domaines en forte demande, comme le WASH et la nutrition humanitaire. Il a rappelé l’importance de ces compétences dans un pays comme le Tchad, qui accueille un grand nombre de réfugiés dans ses régions de l’Est, de l’Ouest et du Sud. Dr Kayamou a encouragé les lauréats à valoriser les connaissances acquises sur le terrain plutôt que de se contenter de conserver leurs certificats.



De son côté, le Président Directeur Général de l'ONG ARSENAL, Dr Mbaïornom Rohity Israël, a salué l’engagement des participants et l’effort collectif ayant conduit à la réussite de cette formation. Il a souligné que ces attestations permettront aux bénéficiaires de mieux se positionner sur le marché de l’emploi. Il a également réaffirmé l’engagement de l’ONG ARSENAL à continuer de renforcer les capacités des acteurs humanitaires à travers d’autres formations prévues dans des domaines tels que la nutrition clinique, les soins infirmiers, le suivi et l’évaluation de projets, ainsi que la gestion et le management de projets.



Grâce à cette initiative, l’ONG ARSENAL contribue non seulement à combler le déficit de compétences dans les domaines de l’hygiène, de l’assainissement et de la nutrition, mais aussi à soutenir les efforts humanitaires et de développement dans un contexte national marqué par d’importants défis sociaux et humanitaires.