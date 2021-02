Tchad : L'ONG Zonal s’active pour la semaine internationale du développement

Dans une déclaration, le coordonnateur provincial de l'ONG Zonal du Mayo Kebbi Ouest, Baïmi Djouadjem, informe qu’à l'instar des autres organisations membres du réseau ses OSC en solidarité au Sahel, l'ONG Zonal s'active à l'occasion de la semaine du développement international 2021 qui se déroule du 07 au 13 février. Il encourage les Tchadiens à s'informer sur l'interdépendance entre les défis mondiaux et les enjeux locaux au Tchad, tout en cherchant à trouver des solutions aux multiples défis.



Dans cette perspective, il est question de contribuer à la mise en œuvre des objectifs de développement durable, pour bâtir un monde meilleur dont le but principal est de viser les objectifs. Pour cela, il faut renforcer le filet de sécurité sociale afin que chacun puisse manger à sa faim, être en santé et vivre en sécurité. Mais aussi et surtout, arrimer la santé de la planète et la biodiversité aux systèmes qui viennent en aide aux être humain.



Pour Baïmi Djouadjem, en cette période de pandémie, il est important de mettre un accent sur l'éducation, l'égalité des genres, la santé et l'action climatique. Dans sa communication, il indique que la pandémie du Covid-19 a montré que le monde est mis à l'épreuve, mais chacun a la capacité de renverser la situation en se mobilisant pour témoigner l'effectivité des actions, au regard de l'engagement pris à la COP21 de 2015. Pour terminer, le coordonnateur provincial de l'ONG Zonal du Mayo Kebbi Ouest a tenu à rendre un hommage aux personnes qui s'investissent pour la réalisation des ODD prioritaires dans l’espace africain.