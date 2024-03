Tchad : L’ONU a lance le projet sur le désarmement dans le cadre de l’Accord de Doha

L'un des principaux engagements prévus par cet accord est un cessez-le-feu général qui est entré en vigueur dès la signature. Cela signifie que toutes les parties impliquées ont accepté de mettre fin aux hostilités et d'éviter toute action armée ou intrusion.



Le Conseil Militaire de Transition (CMT) s'est également engagé à ne pas entreprendre d'opérations militaires ou de police contre les mouvements politico-militaires signataires. Cette mesure vise à instaurer un climat de confiance et favoriser le dialogue entre les différentes parties.



De leur côté, les mouvements politico-militaires se sont engagés à ne pas entreprendre d'intrusion, d'action armée ou d'attaque contre le CMT. Cette volonté mutuelle de non-agression permettra d'établir une stabilité politique nécessaire pour avancer vers un processus pacifique et durable.



Un autre aspect important du projet est la mise en route d'un programme de désarmement, démobilisation et réinsertion (DDR). Ce programme vise à désarmer progressivement les combattants présents sur le territoire tchadien, puis à leur offrir des opportunités pour se réintégrer dans la société civile. Il comprendra également des mesures visant à assurer leur sécurité physique ainsi que celle de leurs proches lorsqu'ils retourneront au Tchad.



Dans ce contexte, l'adoption et l'application d'une loi d'amnistie sont prévues pour toutes les condamnations liées aux participations aux rébellions et/ou atteintes à la sûreté de l'État. Cette mesure encourage les anciens combattants à se tourner vers une voie pacifique sans craindre des conséquences légales importantes.



En outre, dans un souci équitable et respectueux des droits humains, il est prévu que tous les prisonniers faits lors des affrontements soient libérés mutuellement. Cela inclut non seulement les forces régulières mais aussi ceux capturés par chaque partie lors du conflit passé.



Enfin, afin d'établir une paix durable au Tchad, il a été convenu que tous les mouvements politico-militaires renonceront définitivement à la lutte armée en arrêtant tout recrutement supplémentaire. De plus amples détails sur cette question seront précisés ultérieurement afin que chacun comprenne clairement comment mettre fin aux activités militantes violentes.



Ce projet lancé par l'ONU représente une étape importante dans la recherche durablement résoudre le conflit tchadien en favorisant une transition pacifique vers une société stable après plusieurs années marquées par différents groupes armés revendicateurs contradictoires qui ont souvent menacé gravement sécurité nationale.