Tchad : L’UAFAT organise un atelier sur les techniques de communication sur le Covid-19 à Abéché

L'Union des associations féminines arabophones du Tchad (UAFAT), en partenariat avec l'UNICEF organise depuis ce 19 janvier à Abéché, un atelier de formation à l'intention des femmes et jeunes relais sur le thème : « les techniques de communication prévention et contrôle du virus du Covid-19 à Abéché ». Le coup d'envoi des travaux a été donné par le secrétaire général de la province du Ouaddaï, Mahmoud Mahamat Saleh Hayar, en présence des autorités administratives de la place et du représentant de l'UNICEF.



L'objectif recherché à travers cette formation vise à outiller et informer les jeunes relais sur la nature, les risques, les symptômes, la voie de transmission et le traitement de cette maladie qui continue à faire des ravages à travers le monde, afin d'appuyer les actions du gouvernement pour faire face à la propagation, et d'atténuer les effets du Covid-19 dans la province du Ouaddaï.



La présidente de l'Union des associations féminines arabophones du Tchad (UAFAT), Mme Madina Youssouf Adam a rappelé que la lutte contre cette pandémie nécessite l'implication de toutes les couches de la population. C’est la raison pour laquelle son organisation n'est pas en reste, car elle a initié l’atelier pour partager le maximum d'informations sur cette pandémie, les messages clés pour prévenir sa propagation et aussi mettre en place une riposte basée sur l'approche communication. Le représentant, chef bureau UNICEF d’Abéché Allarassem Francis et la déléguée de la femme du Ouaddaï, Fatimé Souad Brahim, se sont relayés pour souhaiter que les acquis de cette formation soient une réponse pour la lutte contre le coronavirus.



Le secrétaire général de la province du Ouaddaï, Mahmoud Mahamat Saleh Hayar, représentant le gouverneur, a relevé que la formation et la sensibilisation se positionnent comme une solution de premier ordre pour la lutte contre cette pandémie. C'est pourquoi il a exhorté les participants à prendre conscience des risques de cette pandémie et évaluer des solutions appropriées. Il faut noter que cet atelier durera trois jours et regroupe une trentaine des participants issus tous des organisations de la société civile.