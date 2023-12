Tchad : L'UJCEFFS donne un coup de balai au Marché de maïs de Karkandjié dans le 5ème Arrondissement

Pour la Coordonnatrice de l'UJCEFFS, Aché Abderaman Mahamat Amine, le choix de ce marché s'explique par son état de salubrité, d'autant plus que des aliments alimentaires sont étalés sans aucune mesure hygiénique et c'est dangereux pour la santé de la population.



Le chef de service propriété de la commune du 5ème arrondissement, Alkhali Adoum Fadoul, a salué cet acte citoyen de l'UJCEFFS et a invité les autres associations à suivre cet exemple.