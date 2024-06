Tchad : L'UJT décerne une attestation de reconnaissance à Alwihda Info

Tout en remerciant et en encourageant le journal Alwihda Info pour son travail consistant à informer, sensibiliser et éduquer la population tchadienne à travers l'information, Abbas Mahamoud Tahir a lancé un appel pressant au promoteur (patron) du journal Alwihda à encourager davantage ses employés en améliorant leurs conditions de travail, notamment en matière de traitements et de droits sociaux. Il a souligné que lorsque le journaliste est bien traité, cela impacte considérablement son rendement et sa production. Selon lui, le journal a enregistré un important progrès depuis sa création, mais les défis à relever demeurent toujours grands.



Enfin, le bureau exécutif de l'UJT a décerné une attestation de reconnaissance au journal Alwihda Info, en reconnaissance de sa contribution au développement et à l'enracinement de la presse au Tchad.