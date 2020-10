Tchad : L’UJT éduque les jeunes aux médias et à l’information

L’Union des journalistes du Tchad (UJT) célèbre pour la première fois la semaine mondiale de l’éducation aux médias et à l’information initiée par l'UNESCO. Le 28 octobre, elle a organisé une conférence-débat à l’université Emi-Koussi sous le thème “jeunes, médias et discours de la haine’’.



L’objectif est simple : sensibiliser les jeunes sur les dangers des messages haineux dans les médias. Lesquels messages peuvent provenir des personnes anonymes ou utilisant de faux profils sont diffusés le plus souvent sur les réseaux sociaux, explique Belngar Larmé Laguerre, ancien président de l’UJT.



Des messages dont les inconvénients sont incommensurables, même dans les médias classiques. La fameuse Radio mille collines du Rwanda est un triste et célèbre exemple, rappelle Célestin Topona, journaliste panéliste. En effet, la radio dont le promoteur est en cabale depuis une génération vient d’être arrêté. Il a appelé ouvertement à l’extermination des Tutsi.



Paroles belliqueuses systématiquement mises en exécution car “tout ce que dit la radio est pris comme parole d’évangile’’. Topona d’appeler les jeunes, potentiellement journalistes à se passer de ces pratiques. Un journaliste est acteur de paix, un médiateur. Il doit travailler à “apaiser les tensions et non mettre de l’huile sur le feu, éveille les consciences, n’encourage pas les conflits tribaux, religieux’’, explique Topona. Pour y parvenir, seule la formation professionnelle notamment l’éthique et la déontologie est indispensable.