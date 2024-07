Tchad : L'UJT et la FIJ renforcent les capacités des syndicats de journalistes tchadiens sur les droits du travail et les revendications

L'atelier a permis d'aborder des thématiques d'une importance capitale pour le paysage médiatique tchadien, telles que la liberté syndicale et le droit à la négociation collective, le contenu et l'interprétation des contrats de travail de journaliste, les procédures de règlement des différends liés au travail, le rôle des conventions collectives de travail dans la protection des droits des journalistes et la sécurité physique et sociale des journalistes dans l'exercice de leur profession.



Ces thématiques ont été traitées par des experts reconnus dans leurs domaines respectifs, permettant aux participants d'acquérir des connaissances approfondies et des compétences pratiques essentielles pour la défense de leurs droits et la promotion d'un environnement de travail décent pour les journalistes tchadiens.



L'atelier a également permis d'aborder des problématiques spécifiques auxquelles sont confrontés les journalistes tchadiens, notamment la prolifération des "journalistes d'invention rapide" (JIR) et ses conséquences sur la profession, et le recours abusif aux stages à durée indéterminée et ses effets sur la précarisation des journalistes.

Ces questions, sources de précarité et d'atteintes aux droits des journalistes, ont fait l'objet d'échanges approfondis et de réflexions collectives visant à identifier des solutions et à élaborer des stratégies de lutte contre ces fléaux.



L'organisation de cet atelier par l'UJT et la FIJ s'inscrit dans le cadre de leur engagement continu en faveur de la défense des droits des journalistes tchadiens et de la promotion d'un journalisme libre, indépendant et responsable. En renforçant les capacités des organisations syndicales des journalistes, cet atelier contribue à la consolidation d'un environnement médiatique favorable à l'exercice du droit à l'information et à la liberté d'expression au Tchad.