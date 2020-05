Tchad : L'UJT rend hommage au journaliste Yves Ngarbé, décédé vendredi

Le bureau exécutif de l'Union des Journalistes tchadiens (UJT) a rendu hommage vendredi à Yves Ngarbé, journaliste décédé ce matin à N'Djamena.



Yves Ngarbé a rendu l'âme au Centre hospitalier universitaire Le Bon Samaritain de Walia, des suites de maladie.



L'UJT "constate par cette triste nouvelle qu'un doyen de la presse nationale vient de tirer sa révérence à un moment où la jeune génération a le plus besoin d'encadrement, d'orientation et d'accompagnement", déclare le président de l'Union, Abbas Mahamoud Tahir, dans un communiqué.



Le bureau exécutif de l'UJT présente ses condoléances les plus attristées à la famille biologique du disparu et ses compassions à l'ensemble des professionnels des médias tchadiens.