Tchad : L’UNDR exige la démission du président de la CENI

Le parti UNDR a demandé jeudi dans un communiqué, la démission du président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI). Il explique que le président de la CENI "est élu dans des conditions frauduleuses pour être manipulé par le pouvoir."



Selon le secrétaire national à la communication et aux nouvelles technologies, Laring Baou, l'indépendance, condition essentielle de l'existence de la CENI, est constamment violée et qu'elle "ne joue plus son rôle."



L'UNDR "ne se sent plus solidaire des actions de la CENI, puisqu'elle reçoit ses instructions de la Présidence de la République qui se comporte comme son seul responsabilité hiérarchique."



Le parti appelle les autres parties politiques et partenaires sociaux à "une action concertée afin de corriger les désordres graves que le pouvoir organise pour hypothéquer les élections à avenir."