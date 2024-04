Tchad : L'UNDR mène une campagne au candidat de la coalition aux nomades du Ouaddaï

À leur arrivée dans le village, la délégation a été chaleureusement accueillie par les habitants, y compris les chefs traditionnels, les leaders jeunes et les militants locaux. L'objectif de cette campagne était de sensibiliser les nomades sur l'importance des élections et d'encourager leur soutien au candidat de la coalition.



Le représentant du village de Tiyo, Zakaria Brittel, a exprimé sa gratitude envers la délégation et a assuré que tous les nomades soutiennent le candidat de la coalition pour un Tchad Uni, Mahamat Idriss Deby.



Le président de la jeunesse de Tiyo Khabcha, Loukhman Abderahmane Hadjoroh, a souligné que les jeunes et les femmes se tiennent aux côtés des autorités du pays et soutiennent le candidat de la coalition. Il s'est dit prêt à intensifier le message auprès des autres jeunes de la région.



Le président de l'Union de la jeunesse pour le développement et le renouveau de la province du Ouaddaï, Ibrahim Allamine Yacoub, a affirmé que le chef du parti UNDR soutient le candidat de la coalition, Mahamat Idriss Deby, en raison de son engagement en faveur de la paix. Il a appelé les nomades à l'élire dès le premier tour, soulignant que la paix, la sécurité et la stabilité ne peuvent être obtenues qu'en choisissant ce candidat.



Mahamat Oumar Aboud, en tant que chef de mission et secrétaire général adjoint chargé de l'éducation, de la jeunesse et des sports du Parti de l'Union nationale pour le développement et le renouveau, a expliqué en détail aux nomades les modalités de l'élection et l'importance d'éviter les bulletins nuls. Il a également demandé aux autorités traditionnelles et aux jeunes de transmettre le message à ceux qui n'ont pas pu assister à la réunion.