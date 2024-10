Tchad : L'UNICEF et le ministère de l'Éducation s'unissent pour améliorer l'accès aux manuels scolaires

Une nouvelle étape vient d'être franchie dans l'amélioration du système éducatif tchadien. Le ministre de l'Éducation nationale, M. Mamadou Gana Boukar, a reçu ce jeudi 10 octobre le représentant intérimaire de l'UNICEF au Tchad, M. Marcel Ouattara. Les deux personnalités ont abordé un sujet crucial : la distribution efficace des manuels scolaires et des tables-bancs dans les écoles du pays.



Un partenariat fructueux

Cette rencontre a permis de faire le point sur les avancées réalisées dans le cadre du partenariat entre le ministère de l'Éducation et l'UNICEF. La récente réception de manuels scolaires, notamment pour les cours préparatoires, constitue une étape importante dans la mise en œuvre des politiques éducatives du gouvernement.



Une distribution équitable et transparente

Le ministre de l'Éducation a souligné l'importance de mettre en place un mécanisme de distribution efficace et transparent pour garantir que ces manuels parviennent bien aux élèves qui en ont besoin. Il a insisté sur la nécessité de suivre de près chaque étape de la distribution afin d'éviter toute perte ou détournement.



Des objectifs communs

Les deux parties ont réaffirmé leur volonté de renforcer leur collaboration pour améliorer l'accès à une éducation de qualité pour tous les enfants tchadiens. L'UNICEF, en tant qu'acteur majeur dans le domaine de l'enfance, apporte un soutien technique et financier indispensable au ministère de l'Éducation.



Les défis à relever

Si des progrès significatifs ont été réalisés, de nombreux défis restent à relever. Le manque d'enseignants qualifiés, la vétusté des infrastructures scolaires et les inégalités d'accès à l'éducation sont autant d'obstacles à surmonter.



Perspectives d'avenir

Le partenariat entre le ministère de l'Éducation et l'UNICEF s'inscrit dans la durée. Les deux institutions comptent poursuivre leurs efforts pour améliorer la qualité de l'enseignement et garantir à chaque enfant tchadien les mêmes chances de réussite.