Tchad : L’UP stimule l’esprit critique des jeunes de la ville de Sarh à travers une visite au musée provincial

Le 24 mars 2024, un groupe de jeunes de la ville s'est joint à la visite. Selon Yamadji Denis, coordinateur provincial de l'Université Populaire, cette visite est un moyen de renforcer les connaissances des jeunes et de découvrir des aspects fascinants de l'histoire, de l'art, de la science et de la culture du pays.



L'objectif de ce voyage civique est de former des jeunes responsables et soucieux du développement de leur province et de leur pays en général. Denis a souligné que les musées offrent une variété d'expositions, d'objets historiques, d'œuvres d'art et d'activités interactives qui peuvent stimuler l'esprit critique et la curiosité des enfants.



Le conservateur du musée provincial du Moyen-Chari, Saradoumngué Yamadjita Mahamat, a été touché par la visite et a indiqué que le musée a été créé en 1962, en même temps que le musée national, et qu'il conserve des objets très anciens. Il a également salué l'initiative de l'Université Populaire qui permet aux jeunes de mieux comprendre l'histoire de leur province et du Tchad dans son ensemble, et qui contribue à leur éducation et à leur enrichissement.