Tchad : L’USAID organise un atelier sur les messages de sensibilisation sur la Covid-19

En collaboration avec le ministère de la Communication et le ministère de la Santé publique et la Solidarité nationale, l'Agence des États-Unis pour le Développement International (USAID), en partenariat avec le Projet FHI 360, a organisé ce lundi 14 décembre 2020 à l'hôtel Radisson Blu de Ndjamena, un atelier pour une harmonisation des messages de sensibilisation sur le Covid-19. Il s’agissait également d'orienter les stratégies de communication des partenaires de mise en œuvre des activités de sensibilisation sur le Covid-19.



L’atelier a été constitué en quatre groupes d'exposants, avec le même thème, l'harmonisation des messages de sensibilisation contre le Covid-19 : le groupe de la Coordination nationale pour le riposte contre le Covid-19, le groupe de la Maison Nationale de la Femme, le groupe du Projet Wenak Labs dans le cadre de la sensibilisation à travers la ligne téléphonique 1313 en partenariat avec l'ARCEP, et le groupe du Projet Tchad-Inondation.



A l’ouverture des travaux, le directeur général du ministère de la Communication, Doubaye Cletoin a indiqué que « le Tchad n'a ménagé aucun effort pour sensibiliser les populations, notamment les couches sociales les plus vulnérables, pour se protéger contre le Covid-19, tant en matière d'accès à l'information que sur le plan de la mobilisation des moyens pour mieux combattre. » En effet, dès la détection du premier cas de Covid-19 en mars 2020, un dispositif de riposte a été mis en place et des mesures énergiques, dont entre autres : l'instauration du couvre-feu, la suspension des vols commerciaux, la limitation de la circulation interurbaine, la fermeture des lieux des cultes, des marchés et autres points de rassemblement prises.

Dans son allocution, la première conseillère à l'ambassade des États-Unis au Tchad, Mme Jessica Davis Ba a déclaré que « cet atelier financé par les États-Unis d'Amérique, se fixe comme objectif, l'harmonisation des messages portant sur le Covid-19... Nous sommes d'autant plus ravis que ce soit notre partenaire FHI 360, une ONG américaine qui offre un appui logistique à cet atelier et ensuite, un renforcement des capacités des organisations de la société civile qui seront chargées dans les jours à venir, de transmettre ces messages ».



Selon le directeur du Projet FHI 360, Acheick Diakité, « cet atelier permettra non seulement aux participants d'accueillir les connaissances sur le danger du Covid-19 au Tchad et sur le plan international, mais plutôt de doubler et de renforcer l'harmonisation des messages de sensibilisation à travers d'autres méthodes plus efficaces pour les Tchadiens. ». A l’issue de cet atelier, les participants en général et les hommes des médias en particulier, pourront mieux connaître le danger de la pandémie et d’adopter d'autres stratégies pour mieux sensibiliser la population tchadienne, afin de lutter efficacement contre la propagation de la pandémie du coronavirus.