Tchad : L'Université de Sarh élabore son plan stratégique 2025-2029

L'événement a réuni des enseignants-chercheurs de l’Université de Sarh, des universitaires d’autres établissements d’enseignement supérieur, ainsi que des partenaires techniques et financiers. L'objectif est clair : doter l’université d’un cadre stratégique cohérent, ambitieux et réalisable pour les cinq prochaines années.



Le Président de l’Université de Sarh, le Professeur Ngarkodje Ngarasta, a souligné que la vision de l’institution repose sur l’engagement total, le sens de la responsabilité et un dynamisme soutenu de tous les acteurs impliqués. "Le livrable principal de cet atelier est le document du budget-programme, qui sera décliné annuellement en plan d’action opérationnel. Sa mise en œuvre nécessite une gouvernance robuste et un engagement collectif fort", a-t-il insisté.





Prenant la parole à son tour, Ngomssebaye Voltaire a salué l'initiative, la qualifiant d’opportunité précieuse pour jeter les bases d’un enseignement supérieur performant, exigeant et durable. Il a également encouragé tous les participants à s’investir pleinement dans ce processus crucial pour l’avenir de l’enseignement supérieur dans la province.





Au cours de l’atelier, les participants examineront les différentes étapes du processus d’élaboration du budget-programme, afin d’en garantir la cohérence, la pertinence et la faisabilité. Les discussions se déroulent dans un esprit participatif et constructif, permettant de valider les programmes selon une approche collaborative, en vue d’optimiser la gestion des ressources et d’assurer un pilotage efficace des activités futures.





Ce rendez-vous stratégique confirme la volonté de l’Université de Sarh de s’inscrire dans une dynamique de réforme et d’excellence, alignée avec les standards modernes de gouvernance universitaire et de performance académique.