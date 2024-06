Tchad : L'Université des Sciences et des Technologies d'Ati remporte un match de football contre l'Université Polytechnique de Mongo

Ce match amical avait pour objectif de favoriser le brassage entre les étudiants des deux universités et de promouvoir les activités sportives au sein des établissements d'enseignement supérieur tchadiens. L'événement a été marqué par la présence de plusieurs personnalités, dont le Secrétaire Général de la Province du Guera, M. Djérambété Dingamyo, le président de l'UPM, Pr Makaye Hassane Taïsso, et le président de l'USTA, Pr Moutede Madji Vincent.



Sur le terrain, l'USTA a dominé la rencontre en se créant plusieurs occasions de but. L'équipe a finalement trouvé le chemin des filets à la [minute du but] grâce à un but de [nom du buteur]. L'UPM a tenté de réagir en fin de match, mais n'a pas réussi à percer la défense adverse.



La victoire de l'USTA est méritée, mais l'essentiel réside dans l'esprit sportif affiché par les deux équipes et dans la réussite de cette initiative visant à promouvoir le brassage et le sport universitaire au Tchad. Le CNOU est à féliciter pour son engagement en faveur du développement du sport au sein des universités tchadiennes.