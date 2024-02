Tchad : L’ambassade des États-Unis conseille aux piétons de marcher sur le trottoir devant sa chancellerie

Dans une mesure visant à protéger les piétons et à assurer leur sécurité, l'ambassade des États-Unis au Tchad a émis un avis conseillant aux citoyens de marcher sur le trottoir devant sa chancellerie plutôt que de risquer d'être écrasés en traversant une route très fréquentée. Cette initiative vise à sensibiliser les habitants de N'Djamena aux dangers potentiels auxquels ils sont confrontés lorsqu'ils traversent cette voie très fréquentée.



L'annonce a été faite après qu'un résident local se soit interrogé sur la raison pour laquelle les piétons n'étaient pas autorisés à marcher sur le trottoir devant l'ambassade. Interrogation qui a trouvé réponse auprès d'un officier de police, qui a expliqué simplement : "Nous pensions que c'était ce que vous vouliez". Cette conversation entre l'officier et le résident met en lumière le manque de communication et d'échange entre différentes parties prenantes.



Il est indéniablement dangereux pour les habitants de N'Djamena de marcher sur une route très fréquentée sans disposer du moyen sûr qu'est le trottoir situé devant l'ambassade des États-Unis. Ce dernier possède d'ailleurs le plus large espace piétonnier dans toute la ville. Cela soulève ainsi plusieurs questions quant à la planification urbaine et au respect des normes internationales en matière de sécurité routière.



Cette décision prise par l'ambassade américaine est donc saluée comme un pas important vers la protection et la sécurité des piétions N'Djamenois. Il est regrettable que cette conversation n’ait pas eu lieu plus tôt, soulignant ainsi la nécessité d'un dialogue constant afin d'éviter les malentendus et les suppositions erronées.



C'est avec enthousiasme que l'ambassade invite tous ceux qui se rendent régulièrement dans ce secteur à emprunter désormais le trottoir plutôt que d'être exposés aux dangers inhérents à une route très fréquentée. La sécurité étant une priorité essentielle, il est préférable tardivement mais sûrement.



Il est important pour tous les citoyens du Tchad, notamment ceux vivant ou travaillant près de cette zone particulière, d'accorder davantage attention aux conseils émis par l'Ambassade des États-Unis concernant leur propre sécurité lorsque vient le temps de traverser une rue très achalandée.