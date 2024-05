Tchad : L’ancien Premier ministre Masra remercie les forces de l’ordre pour leur accompagnement lors de se séjour à la Primature

Masra a souligné l'importance du rôle joué par les forces de l'ordre dans la préservation de la sécurité nationale. Il a exprimé sa reconnaissance envers ces hommes et femmes qui risquent leur vie pour protéger le pays, son peuple et ses dirigeants. Il a également souhaité que Dieu veille sur eux afin qu'ils puissent continuer à remplir cette mission vitale.



Pendant son mandat en tant que Premier Ministre, Masra était conscient des défis auxquels était confrontée la nation tchadienne en matière de sécurité. Il savait que les responsabilités d'un chef d'État étaient énormes et nécessitaient un soutien constant des forces de l'ordre pour garantir la stabilité et la tranquillité publiques.



Dans sa déclaration, Masra a mis en avant l'exemplarité dont ont fait preuve les forces de défense et de sécurité tout au long de son mandat. Il a salué leur professionnalisme, leur dévouement et leur engagement sans faille pour assurer sa protection ainsi que celle des institutions étatiques.



Le geste de reconnaissance de Masra envers les forces de l'ordre reflète l'importance qu'il accorde à la sécurité nationale et à la coopération entre le gouvernement et les institutions chargées du maintien de l'ordre. Il reconnaît également que le succès d'un chef d'État dépend en grande partie du soutien des forces de défense et de sécurité.



Ce témoignage souligne l'importance vitale des forces de l'ordre dans toute nation, notamment au Tchad où la situation sécuritaire est souvent précaire en raison des menaces terroristes et des conflits armés.