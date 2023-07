Tchad : L'artiste NDH annonce la sortie de son nouveau single "Africa United"

L'objectif principal de cet événement médiatique était d'officialiser la sortie de son dernier single, intitulé "Africa United". NDH a partagé avec les médias son expérience personnelle de discrimination et d'emprisonnement lors de ses voyages avec son groupe musical, Décibel, dans certains pays africains. C'est à travers ces expériences que lui est venue l'idée de créer une chanson pour unir tous les Africains.



NDH a souligné que ce projet était en gestation depuis longtemps et qu'il était heureux de le concrétiser maintenant. Il souhaite transmettre le message aux Africains que le Tchad fait partie intégrante de l'Afrique grâce à son titre "Africa United".



Marie-Laure Alingué, la manager de NDH, a souligné que ce projet était un rêve de longue date pour l'artiste. En tant que productrice et manager, elle considère qu'il est important de s'impliquer pleinement pour accompagner l'artiste dans la réalisation de ses ambitions.