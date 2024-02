Tchad : L’assaut contre le siège du PSF a occasionné des dizaines de blessés et de morts par lesquels M. Yaya Dillo (le Procureur)

Selon le procureur, 26 personnes ont été arrêtées mercredi et des enquêtes sont en cours pour déterminer les raisons et les circonstances de cet événement tragique. Cette annonce a été faite au cours d'une conférence animée par M. Oumar Kedellaye, procureur de la République près du Tribunal de Grande Instance de N'Djamena.



Ces incidents violents soulignent une fois encore les tensions politiques persistantes qui règnent dans le pays. La perte tragique du président du Parti Socialiste Sans Frontière est un coup dur pour l'opposition et pour la démocratie en général.



Il est essentiel que ces enquêtes soient menées avec rigueur et impartialité afin d'établir les responsabilités et d'assurer que justice soit rendue aux victimes. La stabilité politique et la sécurité des citoyens doivent être préservées à tout prix.