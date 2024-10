Tchad : L'association "HELP ME" apporte son soutien aux élèves de Gaoui

L'association "HELP ME" a une nouvelle fois démontré son engagement en faveur des plus démunis en offrant des bourses et des kits scolaires à 30 élèves du site de réfugiés et de déplacés de Gaoui. Cette initiative, qui s'inscrit dans une démarche de solidarité, vise à soutenir l'éducation de ces jeunes et à leur offrir de meilleures perspectives d'avenir.



Les bénéficiaires de cette action sont en grande majorité des enfants issus de familles confrontées à des difficultés économiques. Les bourses scolaires leur permettront de financer leurs études, tandis que les kits scolaires les équiperont pour suivre les cours dans de bonnes conditions.



Le président de l'association des parents d'élèves de l'école de Gaoui s'est félicité de ce geste généreux et a exprimé sa gratitude envers l'association "HELP ME". Il a souligné l'importance de ce soutien pour les familles et a encouragé les élèves à redoubler d'efforts pour réussir leurs études.



La présidente de l'association "HELP ME", Zenaba Abdelhamid Saleh, a rappelé les objectifs de son organisation, qui sont d'aider les personnes dans le besoin et de promouvoir l'éducation. Elle a également souligné l'importance de soutenir les jeunes filles dans leur scolarité.



Cette action de l'association "HELP ME" est un exemple de la solidarité qui peut exister au sein d'une communauté. Elle montre que de petites initiatives peuvent avoir un impact significatif sur la vie de nombreuses personnes.





En offrant des bourses et des kits scolaires aux élèves de Gaoui, l'association "HELP ME" contribue à réduire les inégalités et à offrir à ces jeunes les moyens de construire leur avenir. Cette action est un appel à la solidarité et à l'engagement en faveur de l'éducation pour tous.