Tchad : L'association des Femmes de la Diaspora Tchadienne apporte des solutions aux défis environnementaux et socio-économiques

La plantation d'arbres fruitiers contribue à la restauration des écosystèmes dégradés en favorisant la régénération de la couverture végétale, la lutte contre l'érosion des sols et la séquestration du carbone.



La production de fruits locaux permet d'améliorer la diversité alimentaire des populations et de renforcer leur résilience face aux chocs climatiques et économiques.



En générant des revenus supplémentaires pour les populations rurales, cette initiative contribue à stimuler l'activité économique locale et à réduire la pauvreté.