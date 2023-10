Tchad : L’élection du bureau exécutif des membres de la Ligue Provinciale de Football du Moyen-Chari

Ils étaient deux candidats pour le poste de président de la Ligue Provinciale de Football du Moyen-Chari. Il s’agit de Ndiguyenan Fidèle et Baba Ousman. Amoureux du ballon, arbitres, entraineurs, joueurs, anciens footballeurs et autorités administratifs ont tous répondus présent à cette élection. Depuis plus de trois (03) ans la Ligue provincial de football u Moyen-Chari a traversé des moments très difficiles avec des problèmes de leadership, des petites querelles intestines qui ont bloqué presque toutes les activités footballistiques dans la province du Moyen-Chari.



Après trois (03) heures d’élections, les amoureux du ballon ont fait placer leurs confiances à Baba Ousman qui a remporté cette élection avec 13 voix contre 3 voix pour Ndiguyenan Fidèle.





Connu des footballeurs, comme ancien président de la Ligue provincial de football du Moyen-Chari, Baba Ousman a remercié tous ceux qui ont eu confiance en sa modeste personne et promet s’engager pleinement afin que le football dans la province du Moyen-Chari retrouve ses lettres de noblesses d’antan.





Le Coordonnateur de la zone 5 du développement du football dans les deux Logones, le Mandoul et le Moyen-Chari, Alado Sylvestre a félicité l’heureux élu et lui a demandé de s’investir dans ce sport qui unis, rassemble les peuples.





Présente à cette élection, la déléguée provinciale de la jeunesse et de sport du Moyen-Chari, Ainta Padja Damaris, a indiqué que pour une bonne marche des activités , le nouveau président de la Ligue provinciale de football du Moyen-Chari doit véritablement s’armer de courage et aussi œuvrer dans l’intérêt de tout un chacun.



Il faut noter que la nouvelle équipe dirigeante de la Ligue provinciale de football du Moyen-Chari est composé de huit membres.