TCHAD

Tchad: L'engagement de Chad Volunteers Organization en faveur de l'environnement à travers le nettoyage du Lac Ouniaga

Alwihda Info | Par Peter Kum - 17 Mars 2024

En étroite collaboration avec la Mairie d'Ounianga et l'Association des Jeunes pour le Développement d'Ounianga (AJDO), l'Organisation des Volontaires du Tchad, une entité à but non lucratif regroupant des jeunes dévoués à la cause du tourisme, de l'environnement et de la communauté, a orchestré une initiative d'assainissement visant à purifier le Lac Ouniaga afin de préserver son environnement, sa propreté et son écrin naturel.