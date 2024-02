Tchad : L'enrôlement biométrique des candidats au Baccalauréat 2024 débute ce mardi 27 février

Cette mesure concerne les établissements d'enseignement secondaire suivants:



1. AL TAWFIQ

2. ENTENTE

3. FRANCO-ANGLAIS

4. HABBENA

5. CHEMIN DU SAVOIR

6. LE ZÉNITH

7. ROYAL

8. AL NASSIR

9. COMPLEXE ÉVANGÉLIQUE VISION

10. NESTOR TOUKEA

11. AL-BAYANE

12. AL TAKADOUNE

13 . ÉVANGÉLIQUE EL ELION

14. SHAMA

15. REPÈRE

16. FRNACO ANGLAIS VISION DE L.A

17. El-ELION D'AMBATA

18. JOSEPH PANDARE

19. NOTRE DAME ASSOMPTION

20. BON BERGER

21. MOLIÈRE

22.DARWING

23. El-ELION



Cet enrôlement biométrique vise à renforcer la sécurité et la fiabilité du processus d'examen du baccalauréat en identifiant de manière unique chaque candidat grâce à ses empreintes digitales.



Les autorités éducatives soulignent l'importance de cette opération et encourage tous les élèves concernés à se présenter au lycée d'Habbena le mardi 27 février dès 8h précises afin de procéder à leur enrôlement biométrique.



Il est essentiel que tous les candidats se munissent des documents requis, tels que leur carte d'identité nationale ou leur passeport, pour faciliter le processus d'enregistrement.



L'enrôlement biométrique permettra également aux autorités compétentes de mieux gérer les résultats des examens et de garantir une plus grande transparence dans le système éducatif.



Les responsables des établissements scolaires impliqués dans cette opération ont été mobilisés pour assurer sa réussite et accompagner les élèves tout au long du processus.