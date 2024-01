Tchad : L'équipe Gazelle FC du Ouaddaï remporte un match face à Arc-en-ciel FC par 2 buts à 1

Mbaïpor Laoutaye Julien, directeur des affaires juridiques au ministère de la Réconciliation nationale et de la Cohésion sociale, qui est également le chef de mission de la troisième caravane nationale de la cohésion sociale, a encouragé l'équipe perdante à redoubler d'efforts pour les prochaines rencontres. Il a remis un chèque de 100 000 FCFA en guise de prix d'encouragement à cette équipe. Il a souligné que le football est un véritable moteur de cohésion sociale, et que ce match de gala avait pour objectif principal de rassembler les jeunes et de promouvoir la participation des filles dans le sport.



Au cours du match, une jeune talentueuse au sein de l'équipe perdante, nommée Larissa et portant le numéro 10, a été repérée pour son jeu exceptionnel. Cette jeune fille pourrait bien devenir la future star du football féminin dans la région du Ouaddaï.



Daoud Doungous Taguilo, le troisième adjoint au maire d'Abéché, a félicité les deux équipes pour ce match de cohésion sociale entre les jeunes, où il n'y a pas de véritable perdant, mais où, conformément aux règles du football, une équipe sort victorieuse. En remettant un chèque de 150 000 FCFA à l'équipe Gazelle, Daoud Doungous Taguilo a exprimé sa gratitude envers les organisateurs et a ensuite encouragé les jeunes filles des deux équipes en annonçant que la meilleure joueuse, Larissa, serait étroitement suivie par le staff du football du Ouaddaï.



Le football féminin à Abéché commence à prendre de l'ampleur dans le paysage sportif du Ouaddaï, suscitant un grand intérêt parmi les habitants d'Abéché. L'équipe Gazelle FC a finalement remporté la victoire contre l'équipe Arc-en-ciel par 2 buts à 1.