Tchad: L'importance de la réhabilitation des mares de Marmari et de Matar pour l'accès à l'eau en Ouaddai

La région de Ouaddai, située à l'est du Tchad, est confrontée à des défis importants en matière d'accès à l'eau. Les sécheresses récurrentes rendent difficile la pratique de cultures maraîchères qui nécessitent un approvisionnement régulier en eau. Cependant, grâce au soutien du PBFChad et à l'appui technique de la FAO Tchad, les mares de Marmari et de Matar ont été réhabilitées afin d'optimiser leur capacité à stocker et fournir suffisamment d'eau pour ces cultures.



La réhabilitation des mares s'est faite en plusieurs étapes. Tout d'abord, il a été nécessaire d'enlever les sédiments accumulés au fil du temps afin que les mares puissent retrouver leur profondeur initiale. Ensuite, des canaux ont été creusés pour faciliter le remplissage des mares lorsqu'il pleut. Des systèmes d'irrigation ont également été installés pour permettre aux agriculteurs locaux d'utiliser efficacement cette ressource en eau précieuse.



Grâce aux efforts conjoints du PBFChad et de la FAO Tchad ainsi qu'à une formation adéquate dispensée aux agriculteurs locaux sur les techniques agricoles modernes adaptées aux conditions locales, les résultats sont impressionnants. En seulement trois mois après la réhabilitation des mares, les agriculteurs ont réussi à cultiver divers légumes tels que des tomates, des poivrons ou encore des oignons dans une quantité suffisante pour répondre à leurs besoins personnels ainsi qu'à ceux du marché local.



Cette réussite économique ne se limite pas seulement aux bénéfices immédiats générés par ces cultures maraîchères prospères : elle a également eu un impact positif sur toute la communauté locale. Les revenus supplémentaires engendrés par cette activité agricole ont contribué directement au renforcement économique local en créant plus d'emplois dans le secteur agricole tout en stimulant le commerce local grâce à une augmentation significative du volume échangé sur le marché.