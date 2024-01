Tchad: LTDF lance officiellement son projet "Femme en Couleur Phase2"

Dans son allocution, la présidente de la Ligue Tchadienne des Droits de la Femme, Dionrang Nodjikou Épiphanie, a souligné que ce projet vise à atteindre les objectifs fixés par la LTDF à travers des actions de sensibilisation. Elle a également annoncé que le projet est financé par l'AWDF, une fondation féministe octroyant des subventions pour soutenir les organisations et mouvements des femmes. Le projet se déroulera sur une période de trois mois et comprendra trois activités majeures.



La présidente a mis l'accent sur la lutte contre les violences basées sur le genre (VBG), une réalité qui fait malheureusement trop souvent des victimes qui n'osent pas dénoncer leur situation. Selon elle, cette fresque murale contribuera à combattre les VBG et offrira un soutien symbolique aux victimes pour qu'elles ne se sentent jamais seules.



Ainsi, ce projet "Femme en Couleur Phase2" s'avère être une étape significative dans les efforts continus de sensibilisation et d'action contre les VBG au Tchad. En mettant en lumière ces problèmes sociaux importants et en offrant un message d'espoir aux personnes affectées par ces violences, la LTDF montre son engagement fort pour faire progresser les droits et protections des femmes dans le pays.